IL CASO

UDINE Per numero di morti, per le maxi-emergenze in corso e per la natura degli utenti, si tratta sicuramente degli epicentri della pandemia. Ma è proprio all'interno delle case di riposo che la campagna vaccinale rischia di trovare di fronte a sé il primo ostacolo. Ed è un nemico ben noto: la burocrazia. Ha dell'incredibile, ma è proprio così. E viste le pieghe emerse nelle ultime ore, si rischia di non riuscire a partire in tempo entro il 10 gennaio, data entro la quale dovrebbero iniziare le vaccinazioni nei confronti degli anziani ospitati dalle Rsa. Il problema è di natura legale: come fanno a dare il loro consenso al trattamento tutti quegli anziani senza amministratore di sostegno e non in grado di prendere decisioni per sé? Risposta semplice: non possono, a meno che non venga nominato un amministratore provvisorio. Ma per arrivare a questa soluzione serve un ricorso in Tribunale, da presentare singolarmente per ogni beneficiario. Il presidente del Tribunale di Pordenone, ad esempio, lo ha spiegato con una comunicazione inviata all'Asfo: «Evitare ricorsi cumulativi», si legge. Serve anche una marca da bollo da 27 euro. In caso contrario, non si potrà procedere alle vaccinazioni. O meglio, lo si potrà fare solamente nei confronti degli operatori sanitari delle case di riposo e nei confronti degli anziani che hanno già un amministratore abilitato a prendere queste decisioni o che sono perfettamente in grado di decidere per se stessi. E la situazione è identica anche nelle altre province del Fvg.

LA PROTESTA

Il rischio, quindi, è che si assista a una pioggia di ricorsi finalizzati alle nomine degli amministratori provvisori. «E in questo modo - spiega Antonino Di Pietro, presidente dell'Umberto I di Pordenone - i tempi saranno lunghi». E difficilmente si potrà iniziare entro la prima decade di gennaio, con il rischio di allungare dei tempi che invece dovrebbero essere straordinariamente rapidi. «Abbiamo già chiesto al Tribunale di velocizzare il percorso, magari concedendo immediatamente l'amministrazione provvisoria per procedere alle vaccinazioni». Il percorso standard, invece, prevederebbe una intervista con il destinatario dell'amministrazione e in seguito anche un giuramento. Tempi troppo lunghi, nel mezzo di una pandemia che nelle case di riposo riesce a trasformare strutture assistenziali in centri di contagio e non solo.

Il problema non è da poco: basti pensare che nella sola provincia di Pordenone è stimato che vi siano circa 700 anziani su 1.800 sprovvisti di un amministratore di sostegno e non in grado di decidere per se stessi. In tutta la regione sono più di duemila. «Una situazione grottesca - sbotta Alessandro Santoianni, direttore della casa di riposo di San Vito e della residenza di Paluzza». Sempre sul fronte delle case di riposo, però, c'è anche una buona notizia: sembra infatti che in regione l'adesione al vaccino da parte degli operatori sanitari sia alta, superiore cioè al 60 per cento ma soprattutto maggiore rispetto a quella registrata in altre parti d'Italia. «Chi sta vivendo quello che passiamo noi ogni giorno - conclude la presidente dell'Asp di Spilimbergo, Lucia Cozzi - non può non vaccinarsi».

M.A.

