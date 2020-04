LE VITTIME

PALUZZA Ancora due vittime nelle ultime 48 ore all'interno della Casa di riposo di Paluzza in Carnia, il focolaio friulano da Covid-19 che rimane più preoccupante. Sabato sera è mancata una donna di 94 anni, Lucina Bortolotti, vedova Zarabara, originaria di Terzo di Tolmezzo. Era stata accolta nella struttura Matteo Brunetti dagli inizi del 2017 e dopo i primi due tamponi negativi, al terzo del 17 aprile era risultata positiva. Le condizioni generali prima del contagio presentavano un quadro già compromesso da insufficienza renale cronica e problemi cardiaci. A seguito del contagio ha cominciato ad avere ulteriori complicazioni respiratorie, che l'hanno portata alla morte.

L'86ENNE

L'altro residente deceduto è un uomo di Casteons di Paluzza, Luciano Pagavino, di 86 anni. Accolto da meno di un anno in Casa di riposo: solo venerdì scorso al quarto tampone l'uomo è risultato positivo, dopo le tre negatività registrate in precedenza nell'ambito di un quadro clinico che non destava preoccupazioni. Il tampone è stato effettuato a seguito del peggioramento delle condizioni respiratorie, rilevate dapprima dall'equipe medica, che hanno determinato un rapido declino complessivo.

I NUMERI

A questo punto i decessi dovuti al Covid-19 all'interno della Rsa dell'Alta Valle del But salgono così a 14, ai quali si aggiunge un quindicesimo anziano deceduto sabato, ma negativo al virus. «Il 24 aprile sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale attualmente operante, sia ai casi negativi che ai casi positivi al termine del periodo di quarantena fanno sapere dalla direzionel - l'esito non è ancora stato ufficialmente comunicato dal Dipartimento di prevenzione, ma non vi dovrebbero essere nuovi casi positivi e, anzi, la quasi totalità dei precedenti positivi ha avuto un esito negativo. In questi giorni si stanno effettuando poi i tamponi agli ospiti sia positivi che negativi che coinvolgeranno complessivamente oltre 80 persone. I casi positivi che dopo il secondo tampone verranno considerati clinicamente guariti, tenendo in considerazione sia il risultato diagnostico che la valutazione delle condizioni di piena asintomatologia, verranno spostati in alcuni reparti, dove è già stata effettuata la bonifica ambientale, per un ulteriore periodo di osservazione precauzionale».

LA SOLIDARIETÁ

La Riserva di caccia di Ligosullo ha voluto esprimere concreta solidarietà e vicinanza in questo difficile momento alla struttura di assistenza sociale. Come segno tangibile sono stati donati 745 euro. «Un piccolo gesto ha fatto sapere il direttore Claudio Di Giorgio - espresso nel senso di quello spirito di solidarietà e vicinanza che non dovrebbe mai venire meno in momenti, pervasi dalla sofferenza e sconforto».

LA SITUAZIONE IN PROVINCIA

Con le due nuove vittime di Paluzza la conta dei morti ospiti di case di riposo in provincia è salita a quota 48, due terzi delle 69 vittime che il territorio ha registrato dall'inizio dell'emergenza. Rimane stabile il quadro di decessi e contagi nelle altre strutture, da Mortegliano a San Giorgio di Nogaro, da Lovaria di Pradamano a Cividale, passando per Tricesimo, Tarcento, Gemona e Tolmezzo dove sono risultati tutti negativi i circa 300 tamponi processati nel secondo giro di controlli. A Lovaria in particolare la Muner De Giudici ha fatto finalmente segnare la scomparsa del virus tra ospiti e operatori. L'incubo è finito ma non si abbasserà la guardia.

L'ALLERTA

«È giusto e opportuno l'allerta dell'assessore Riccardi su un prevedibile aumento dei contagi nel prossimo futuro, come lo è stato quello del premier Conte. Entrambi ci dicono che non siamo affatto liberi di fare tutto subito, perché il virus è tra noi e per rinfocolarsi aspetta solo l'occasione di comportamenti sbagliati o di scelte intempestive. I sette morti di oggi in Fvg ci ammoniscono a non abbassare la guardia. Riprendiamo le attività necessarie alla vita della comunità, ma decidiamoci a cambiare la nostra idea della normalità», sostiene la senatrice Tatjana Rojc (Pd), commentando le dichiarazioni dell'assessore alla Salute Riccardo Riccardi su un «prevedibile aumento del contagio».

