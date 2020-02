CASARSA

Dopo il successo di pubblico per la sfilata dei carri allegorici che si è tenuta domenica scorsa per le vie di San Giovanni, il centro di Casarsa si prepara per un'altra festa di carnevale: quella dedicata ai bambini. L'appuntamento è per oggi in piazza Italia, dove dalle 14.30 prenderà vita la 23. edizione della Festa dei bambini che proporrà spettacoli, giochi, baby dance, gonfiabili, face painting e dolci per tutti. Il tutto fino alle 17.30. Ogni anno viene proposto un tema diverso, e quest'anno i festeggiamenti avranno come filo conduttore i pirati, anzi più precisamente i Corsari della Delizia. L'ultimo appuntamento in maschera è fissato invece per martedì 25 febbraio, alle 15, con la Festa di carnevale per ragazzi al Progetto giovani di Casarsa, dedicata al pubblico dei più giovani. Il Carnevale a Casarsa è organizzato da Par San Zuan, Pro Casarsa, Progetto giovani in sinergia con l'amministrazione comunale. Il tutto in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista, cooperativa sociale Il Piccolo Principe, La Beorcja, Team Smile, Croce rossa, Azione Cattolica, Agesci e bar e ristoratori di piazza Italia.

E.M.

