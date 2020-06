RIPARTENZA

UDINE A luglio torneranno nelle disponibilità dell'assessorato che si occupa di edilizia abitativa i 7 milioni che erano stati «prestati» alla Giunta regionale per attività anti Covid-19 e ad essi si aggiungeranno i 20 milioni che aveva già previsto la Finanziaria 2019. In pratica, 29 milioni che alimenteranno i diversi canali contributivi che sostengono i cittadini del Friuli Venezia Giulia a trovar casa. Lo ha confermato ieri l'assessore regionale al Territorio, Graziano Pizzimenti, nel corso dei lavori del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, l'organo, presieduto dal consigliere regionale Dem Franco Iacop e riunito in presenza per esaminare la relazione triennale 2016-19 redatta dalla Giunta Fvg sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dal Programma regionale delle politiche abitative e dei Piani annuali di attuazione, come stabilito dalla legge regionale 1/2016. Tra gli interventi contributivi, continua a riscontrare il maggior interesse quello dedicato al sostegno per l'acquisto della «prima casa», a dimostrazione che in regione resiste la cultura che equipara la prima casa a un bene primario.

LA POLEMICA

Per questo canale contributivo «lo scorso anno sono stati previsti 14 milioni e le domande sono state 3.300, pari a circa 50 milioni richiesti», ha riconosciuto Pizzimenti, prestando subito il fianco alla Dem Mariagrazia Santoro, convinta che «i cittadini vengono lasciati a secco». Nel periodo 2017-2019, comunque, il supporto all'edilizia agevolata «ha riguardato 2.521 richieste per un importo di circa 40 milioni di euro», ha specificato una dei due relatori del documento triennale, la consigliera pentastellata Ilaria Dal Zovo che, insieme al consigliere leghista Antonio Calligaris, ha messo in evidenza anche i filoni contributivi con poca presa sui cittadini. Tra questi ultimi, lo Sportello casa, il servizio informativo della Regione per accompagnare i cittadini nella ricerca di un alloggio e orientarli tra i contributi previsti: in due anni ci sono stati solo 579 accessi, nonostante i dodici punti d'accesso in provincia di Udine e i quattro in provincia di Pordenone, oltre quelli presenti a Trieste e Gorizia.

GLI INTERVENTI

Da rivedere, per stessa ammissione dell'assessore, le iniziative per l'autorecupero solo due progetti -, possibilità destinata ai Comuni per la riqualificazione di immobili da destinare a uso residenziale. Sul punto Pizzimenti ha aperto una riflessione, poiché «ho notato grandi difficoltà nel portare a termine gli interventi e, di questi tempi, non si possono tenere fermi 45 milioni. Tutti consumati, invece, quelli per l'housing sociale». Per questa formula abitativa, nel 2018 sono state avviate 17 operazioni di investimento per la realizzazione di oltre 700 alloggi. Dalla relazione è emerso che i nuclei monoparentali costituiscono il 40-50% degli utenti Ater, insieme agli over 65 che si assestano su percentuali similari». In tema di edilizia sovvenzionata, ha specificato Calligaris, le cifre dicono che «nel 2016 sono state inoltrate 8.500 domande (955 quelle soddisfatte) e 9.943 nel 2019, con 771 soddisfatti. Inoltre, nel triennio sono stati assegnati 3.460 alloggi, ma le richieste non evase sono 9.145, nonostante un aumento di consistenza del patrimonio del 2,56% tra il 2012 e il 2018 che ha portato gli alloggi da 29.880 a 30.644». Un numero di alloggi destinato a crescere poiché, stando i finanziamenti distribuiti con continuità alle Ater, sono 446 quelli di nuova costruzione o derivanti da recupero e manutenzione. Resta però «una grave criticità», ha detto Calligaris, il fatto che «solo una parte degli alloggi sfitti riesce a trovare immediata riassegnazione». Dal Zovo ha acceso i riflettori anche sul sostegno alle locazioni, evidenziando che «a fronte di 8.901 domande, nel 2019 è stato soddisfatto meno del 40% del fabbisogno». Nel 2019 finanziate 24 domande per l'edilizia convenzionata.

Antonella Lanfrit

