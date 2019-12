Casa, cresce la voglia di comprare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMMOBILIUDINE Il mercato immobiliare si riprende e la conferma arriva anche dalla disponibilità di spesa per l'acquisto della casa, come ha rilevato l'Ufficio studi di Tecnocasa, analizzando i dati aggiornati a luglio 2019.L'ANALISIAumenta la percentuale di chi destina un capitale più elevato all'acquisto della casa. La maggior concentrazione della disponibilità di spesa si rileva, anche in Friuli Venezia Giulia, nella fascia più bassa di prezzo, fino a 119mila euro: a Udine il 58,4% dei potenziali acquirenti si fermano a questa fascia, a...