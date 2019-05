Casa Cavazzini, pronto lo studio per la risistemazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RILANCIO DEL CENTROUDINE Pronto lo studio di fattibilità per la sistemazione di Casa Cavazzini, che verrà presentato in giunta lunedì: l'importo degli interventi si attesta su circa 1,26 milioni di euro e Palazzo D'Aronco conta di riuscire a fare tutto entro un anno, così da avere la struttura a disposizione per ottobre 2020, quando il Museo di Arte Moderna ospiterà la prima grande mostra udinese sugli Impressionisti.A fine dicembre, infatti, era stato assegnato il compito di redigere il piano a degli studi veneti di progettazione....