CULTURA

UDINE È ufficiale: la prima mostra di Casa Cavazzini sarà organizzata da don Alessio Geretti e dal Comitato di San Floriano, ossia i fautori del miracolo di Illegio, piccolo borgo montano divenuto famoso proprio per le sue splendide esposizioni annuali che uniscono arte e riflessione spirituale. Si intitolerà La forma (o forse Le forme) dell'infinito: da settembre 2021 a febbraio 2022 saranno oltre 50 le opere esposte nel cuore di Udine alla Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, opere di grandi artisti di fine 800 e fino alla metà del 900, con nomi come Kandinskij, Picasso e Van Gogh. L'annuncio della collaborazione è arrivato proprio dalla giunta Fontanini che ieri, come ogni anno, ha tenuto una seduta nel paesino sopra Tolmezzo, occasione per poter anche visitare l'esposizione organizzata dal Comitato dal titolo Nulla è perduto. «Oggi (ieri, ndr) abbiamo ufficializzato l'incarico al Comitato di San Floriano per realizzare la mostra a Udine, con la direzione artistica di don Geretti ha spiegato l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot - Siamo contenti perché realizzeremo un prodotto tutto nostro, dove si uniscono le forze collaborando con una realtà locale così prestigiosa che si occuperà di allestimenti e promozione, forte dell'esperienza ventennale e della stima e degli apprezzamenti conseguiti. L'esposizione avrà come tema la forma dell'infinito e sarà un percorso artistico con pittori da fine 800, impressionisti ed espressionisti, fino alla metà del 900 quindi fino agli Astratti come Rothko, e tiene conto del fatto che sarà ospitato a Casa Cavazzini, che è la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, quindi è coerente con il resto della sede espositiva».

Don Geretti e il Comitato non porteranno a Udine solo l'arte, ma anche, come sempre accade nelle loro mostre, la riflessione spirituale, ossia «la ragione di fondo per cui gli artisti cercano di dare forma all'intuizione e al desiderio dell'infinito che si portano nel cuore», come ha detto lo stesso curatore.

IL PIANO ECONOMICO

L'investimento stimato dal Comune per il progetto è di circa 670mila euro: «L'importo sarà diluito sul bilancio di tre anni ha spiegato Cigolot - 70mila, quest'anno, al Comitato per la progettazione, la preparazione e la ricerca; il prossimo anno ci saranno le spese direttamente a carico del Comune, come quelle per trasporti e assicurazioni, mentre altri fondi andranno sempre all'associazione per gli allestimenti e gli apparati didattici; nel 2022 ricadranno i costi per due mesi di mostra e per la restituzione delle opere. Noi contiamo di avere dei ricavi: la quota che ci consentirà di rientrare abbondantemente delle spese è di 50mila visitatori, un obiettivo fattibile, ma siamo prudenti: il piano finanziario è molto oculato».

Nel frattempo, dovrebbero partire a breve i lavori per sistemare la sede di Casa Cavazzini: per poter ospitare grandi opere, infatti, servono alcuni requisiti in termini di impianti di condizionamento, sicurezza e illuminazione.

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA