Casa Andreuzzi, a Navarons di Meduno, ora è di nuovo a disposizione della comunità. Dopo una lunga opera di ristrutturazione e valorizzazione dell'immobile (che lo ha letteralmente trasformato, garantendo una fruizione in sicurezza, con ammodernamenti mirati), la struttura è nuovamente visitabile dagli appassionati di storia e, in prospettiva, quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, anche dalle scolaresche non solo della provincia di Pordenone.

«Il museo nasce con l'intento di tramandare la memoria dei Moti Friulani del 1864 - ricorda il vice sindaco di Meduno Paolo Borsoi -. Casa Andreuzzi raccoglie le testimonianze dei rapporti intercorsi tra il patriota Antonio Andreuzzi, suo figlio Silvio e i grandi personaggi della storia risorgimentale italiana, come Mazzini e Garibaldi. Il fine era di organizzare bande armate di patrioti che, con la loro azione, creassero le premesse per una nuova guerra all'Austria e il completamento dell'unità italiana».

Per informazioni e prenotazioni: info@ecomuseolisaganis.ti; 0427-764425. L'immobile è infatti anche una cellula dell'Ecomuseo Lis Aganis. Il cosiddetto Museo del Risorgimento, ospitato nella frazione di Meduno, è interamente dedicato agli audaci moti risorgimentali del 1864, dei quali furono protagonisti gli Andreuzzi e altri patrioti che pagarono duramente il loro ideale di libertà e di indipendenza, nel nome dell'italianità del territorio, allora appartenente all'impero austro-ungarico. Il tutto avvenne quando ci fu l'ultimo tentativo per cercare una soluzione alla questione veneta e al completamento dell'unità nazionale con l'annessione di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino. «Nonostante il fallimento dell'impresa - conclude Borsoi - il solo fatto che di qua siano passati lettere e scritti di Mazzini e Garibaldi rende ragione dell'importanza assoluta dell'avvenimento. Nell'ottobre 1864 Navarons fu l'ombelicus soli della storia friulana. Il nuovo immobile rende giustizia all'importanza dei documenti custoditi». La struttura torna tra l'altro a disposizione della collettività in un periodo simbolico per la comunità di Meduno: tra pochi giorni sarà trascorso un anno dalla prematura scomparsa del barbiere-collezionista Andreino Ferroli, che nella sua casa, posta alle spalle di Friulovest Banca, ha raccolto migliaia di reperti di storia locale (sia militaria, sia legati agli antichi mestieri), che adesso la vedova e le figlie stanno studiando come poter valorizzare, nel solco della sua memoria di infaticabile ricercatore.

