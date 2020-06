Da Udine a Cortina. Ciasa Nivalis, un'antica abitazione montana di fine Ottocento recuperata e ristrutturata in località Cademai, ha seguito un percorso simile a quello usato nel capoluogo friulano per ricostruire l'ex Upim partendo dallo scheletro.

«Ciasa Nivalis, progetto residenziale che sta prendendo forma a Cortina, rispetta a pieno quella che era l'estetica iniziale, pur donando spazi abitativi muniti di ogni confort. Fare interventi che rispettano il contesto in cui vengono inseriti è fondamentale, ed è stato un fattore per noi molto importante sia su Palazzo Eden a Udine, sia su Ciasa Nivalis a Cortina», commenta Marco De Eccher.

Secondo lui «i centri abitativi si adattano non solo allo sviluppo economico, ma anche di fronte a eventi importanti come i Mondiali e Olimpiadi, che possano riqualificare e rilanciare aree turistiche. Ciascuno nel suo piccolo deve guardare avanti e aiutare a sviluppare progetti pur restando fedeli alla natura della città».

Le dieci unità abitative distribuite tra piano terra, piano primo, piano secondo e attico sono completate da autorimesse, cantine e taverne. Diverse le tipologie di unità immobiliari: bicamere, tricamere, bilivello e attico. La scelta è ricaduta su materiali naturali. Ogni appartamento è dotato di caminetto, gli spazi esterni sono pavimentati in legno. Ciasa Nivalis è collegata al centro cittadino da un tracciato ciclopedonale ricavato sulla sede dell'antica ferrovia delle Dolomiti ed è anche vicina alle piste da sci.

