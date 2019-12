Carta acquisti, avanti tutta in Fvg almeno fino al dicembre del 2020

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLDI PREZIOSITRIESTE Continuerà almeno fino al 31 dicembre 2020 l'integrazione con soldi della Regione Friuli Venezia Giulia della quota garantita dallo Stato alla cosiddetta Carta acquisti, che spetta alle persone più indigenti sia per pagare le utenze domestiche e le spese sanitarie (ticket) che per acquistare generi di prima necessità in una serie di punti-vendita convenzionati. Ma attenzione: la Regione non metterà più un soldo se il titolare della Carta acquisti sia titolare anche del reddito di cittadinanza o se tale beneficio...