Carolina e Federica, amiche miss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOMARTIGNACCO Ha il sorriso e la grazia di Carolina Parmesani, diciassettenne di San Michele al Carso, la vincitrice del concorso Testimonial Città Fiera 2020, evento giunto alla sua ottava edizione e organizzato in collaborazione con Miss Alpe Adria International, che anno dopo anno coinvolge centinaia di giovani ragazze con la passione per la moda e per le sfilate. Carolina, scelta da una giuria presieduta da Davide Bardelli Nonino e composta da giornalisti, esperti del settore e da una giuria popolare, ha sbaragliato la...