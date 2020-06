LA PROPOSTA

TOLMEZZO «La fine della pandemia non deve riportarci a una normalità che ha prodotto tragedie, crisi e spopolamento della montagna, ma deve essere occasione per cambiare e pensare alla rinascita di comunità». Questo il ragionamento di Franco Corleone che, insieme a Luigi Cortolezzis (sindaco di Treppo Ligosullo) e Massimo Brianese della Società della Ragione, ha ideato il Manifesto per la Carnia: dieci idee da cui partire per una «rivoluzione gentile».

Si va dalla possibile eliminazione del 730 per i residenti al garantire la fibra per tutti, dal diritto alla salute a una differente gestione di ambiente, acqua ed energia passando attraverso forme concrete di autogoverno. «Bisogna ripartire dai Comuni come centri di autogoverno e di responsabilità del cittadino. Trovo ad esempio assurdo che su ventotto Comuni carnici, solo in tre abbiano il segretario comunale, figura fondamentale dopo la riforma degli enti locali senza la quale non solo non si fa la rivoluzione gentile, ma neppure l'ordinaria amministrazione».

Ecco quindi che la crisi legata al virus deve essere uno spartiacque e diventare un'opportunità di cambiamento. Un'idea di fondo condivisa dai sindaci della Carnia e che vede anche il presidente dell'Uti della Carnia Francesco Brollo tra i sottoscrittori. La richiesta di Corleone è che tutti facciano la loro parte, mettendosi in discussione non solo dal punto di vista politico, ma anche da quello sociale. Il manifesto è stato letto e condiviso dalle associazioni territoriali «come l'Arci o vari circoli culturali», segnale che quest'idea embrionale potrebbe diventare un vero e proprio movimento «formato soprattutto da giovani per evitare che un valido contributo di idee, si trasformi in un documento, magari scritto bene, ma relegato in un cassetto polveroso senza che possa dar vita a un cambiamento».

Fondamentale diventa raggiungere l'obiettivo, magari anche dopo un acceso scontro politico «che però non deve essere contro qualcuno, ma deve servire a creare la consapevolezza che dopo ogni tragedia ci deve essere una reazione. Ognuno deve fare la sua parte, anche con forme di protesta civile e assumersi la propria responsabilità». Anche la scelta della Carnia non è casuale: un territorio vasto geograficamente, ma con comunità piccole. Qui però sono racchiuse molte problematiche che possono portare a un ragionamento da estendere su larga scala. «Ci siamo concentrati sulla Carnia perché c'è la questione della montagna che è una specificità, ma ci sono anche altre problematiche che riguardano tutti e le cui soluzioni possono diventare da esempio per l'intera regione». La speranza è che questo manifesto trovi seguaci tra i consiglieri regionali «affinché si impegnino a tradurne i punti, che ovviamente non vanno a trovare delle soluzioni tecniche, in progetti concreti che servano per avviare una discussione in tutte le sedi». Il tutto partendo da quel Popolo duro fatto di vizi, virtù e impercettibili sfumature, ma che «tra venti o trent'anni, complice anche la pandemia che potrebbe rappresentare solo il colpo di grazia, rischia di trasformarsi in una mera espressione geografica a causa della fuga dei giovani e di una crisi economico-sociale irrimediabile. È giunto il momento di intervenire per evitare a questa zona un destino da Disneyland: luogo turistico, ma completamente artificiale».

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA