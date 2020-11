LA SITUAZIONE

UDINE (cdm) Con «57 casi di positività» (che portano «a 81 il dato complessivo dall'inizio della pandemia, da febbraio-marzo, a oggi, guariti compresi») su 2900 abitanti Carlino, per dirla con le parole del suo sindaco Loris Bazzo, «si è trovata catapultata al primato regionale dei contagiati, superiamo anche Sappada». Ma ora, dopo la stretta imposta dal primo cittadino, con un'ordinanza ancor più severa del Dpcm governativo (che ha imposto la chiusura di tutti i luoghi pubblici, compresa la biblioteca, le associazioni sportive e culturali) la speranza dell'amministratore è che «secondo le statistiche ora la curva dovrebbe iniziare a scendere, dopo il picco con l'andamento esponenziale dell'ultima settimana, confermato dal dipartimento di Prevenzione, che è arrivato su sollecito del medico di base, che aveva già individuato la criticità».

CARLINO

Ieri, comunque, «la situazione è stabile - diceva il sindaco -. Come ha evidenziato anche la ricerca del Dipartimento, i focolai si sono manifestati tutti a livello familiare. Una quasi certezza. Non pare ci sia nulla di esterno che abbia causato questa situazione, che ha interessato alcune famiglie e alcuni circoli associativi. Su circa un migliaio di nuclei familiari a Carlino - prosegue il sindaco - sono state coinvolte meno di una decina». Dal punto di vista delle condizioni di salute «per gran parte dei positivi si tratta di sintomi paragonabili a quelli di una sindrome influenzale. Ma ci allarma un po' che ci siano sette ricoverati, fra il reparto di Malattie Infettive e la Terapia intensiva, dove ci sono due pazienti». Il sindaco nei giorni scorsi aveva chiesto tamponi per tutti, «una sollecitazione partita dal nostro medico di base, il dottor Iacuzzo. Ma poi abbiamo avuto un tavolo di lavoro con il responsabile del dipartimento di Prevenzione e quello del Distretto che si sono riservati di valutare questa possibilità. Non credo che faranno i test a tutti. Oggi (ieri ndr) la situazione è stabile rispetto agli altri giorni. Anzi, la curva dovrebbe iniziare a scendere. Ho emanato l'ordinanza restrittiva. Ma i risultati forse si vedranno fra una decina di giorni».

GLI ALTRI CASI

Anche a Buttrio il virus torna a farsi sentire: sei casi di positività, cinque in via di accertamento. Lo ha comunicato il sindaco Eliano Bassi su Facebook. Due contagi riguardano due studenti delle medie, positivi ma asintomatici. «Da lunedì saranno eseguiti i tamponi sugli alunni, della classe interessata, che sospenderà quindi l'attività scolastica per rispettare la quarantena, in attesa dei risultati. Siamo in contatto con il dipartimento di Prevenzione e la dirigente scolastica». Dalla prossima settimana sarà presente sullo scuolabus un volontario civico, con il compito di controllare che i bambini usino correttamente la mascherina. A Pontebba è stato contagiato anche Luigi Faleschini, imprenditore degli ortaggi bio, meglio conosciuto come Gigi Verdura. Lo ha comunicato lui stesso su Facebook: «Appena ho avuto i primi sintomi ho deciso di pormi in isolamento fiduciario. Ho lasciato a casa tutti i miei dipendenti e chiuso momentaneamente l'azienda». E ha ammonito i suoi concittadini, perché, ha scritto, il covid non è una banale influenza, «si prende gioco di te, delle tue difese immunitarie, della tua psiche». Secondo lui l'unica soluzione sarebbe il lockdown.

