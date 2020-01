Carenza di segretari comunali in Fvg prima risposta unanime del Parlamento

LA PROPOSTA

UDINE Il problema della carenza di segretari comunali ha avuto una prima risposta in Parlamento. Esprimo grande soddisfazione, finalmente verrà risolta un'annosa questione che crea enormi difficoltà all'andamento amministrativo degli enti locali. L'esecutivo si è impegnato a prevedere un sostegno a carico del bilancio dello Stato alla spesa che onera i piccoli Comuni per i segretari comunali e potenzierà gli organici anche rendendo operativo un costante raccordo dei vice segretari con i segretari titolari. Si provvederà urgentemente a riparare alle criticità che hanno determinato il blocco del corso-concorso per segretari. Bene l'accoglimento delle nostre richieste ma monitoreremo affinché ogni impegno assunto dall'esecutivo sia portato a temine. Inoltre, per rafforzare la risoluzione di tutte le problematiche legate alla mancanza di segretari comunali che è stata particolarmente segnalata in Friuli Venezia Giulia, procederemo ad inserire le nostre proposte anche nel Milleproroghe attualmente in esame alla Camera, dichiara in una nota il deputato Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia. È un risultato positivo quello raggiunto in aula a Montecitorio, con la votazione all'unanimità della mozione per dare risposta celere alla carenza strutturale dei segretari comunali, gli fa eco la deputata M5S Sabrina De Carlo. Si trattava di una vera emergenza che ha paralizzato moltissimi comuni italiani.

