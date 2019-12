«Carenza di psicologi, pronto il decreto di assunzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORZE NUOVEUDINE In arrivo i rinforzi promessi per il distretto di Udine, al servizio che si occupa di quasi 400 bambini disabili e 800 con problemi di altro genere, dall'autismo ai disturbi dell'apprendimento. L'impegno è autorevole visto che viene dal vicepresidente della giunta regionale, con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che ha assicurato che il decreto per le assunzioni degli psicologi mancanti è già stato formalizzato e che entreranno in servizio «a gennaio 2020». Così non dovrebbe rimanere solo ancora a lungo l'ultimo...