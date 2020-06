Il presidio ospedaliero di Gemona diventerà un importante punto di riferimento per la cardiologia riabilitativa, come previsto dalla legge regionale, grazie alla sede operativa distaccata del Gervasutta per la riabilitazione intensiva di natura post cardiochirurgica, cardiologica e neurologica. Lo ha confermato ieri l'assessore Riccardi incontrando i vertici dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant. «L'obiettivo ha spiegato - è fare in modo che la struttura, i cui percorsi faranno riferimento al Gervasutta e al dottor Lattuada, contempli una disponibilità di una trentina di posti letto, metà dei quali destinati alla cardiochirurgia e alla cardiologia e i restanti ad altri impieghi riabilitativi. Il presidio ha le caratteristiche per poter diventare un centro riabilitativo residenziale». Ora bisogna concldere lo studio per allestire la struttura; per quanto riguarda i professionisti, verranno avviati i bandi di selezione, primo passo per la concretizzazione del progetto».

Intanto le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 197, 16 in meno rispetto alla giornata di lunedì. In terapia intensiva sono ricoverati 2 pazienti, i ricoverati in altri reparti scendono a 21. Non si registrano nuovi decessi (340 in totale) e neppure nuovi contagi.

