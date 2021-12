FESTA

UDINE Capodanno senza festa in piazza, ma con i fuochi artificiali. Dopo lo stop del 2020, l'amministrazione Fontanini ha infatti deciso di riprendere la tradizione dello spettacolo pirotecnico che celebra l'arrivo dell'anno nuovo, confermando i botti a basso impatto acustico. «Nell'ambito dei molteplici eventi organizzati per le festività con l'obiettivo di rendere più attraente e gioiosa la città ha spiegato l'assessore al turismo e grandi eventi, Maurizio Franz -, abbiamo pensato ad un'iniziativa per Capodanno, tenendo presente la situazione pandemica: l'anno scorso è saltato, ma per questo 2021 ripristiniamo la tradizione dei fuochi pirotecnici silenziosi che saranno lanciati dal piazzale del Castello, in modo da poter essere ammirati da cittadini e turisti. Ogni dettaglio sarà concertato con il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, affinché vengano rispettate le misure di sicurezza e si evitino gli assembramenti, ma vogliamo dare un segnale di fiducia e speranza per tutti». Prima del 31 dicembre, però, il Comune offrirà un altro spettacolo alla città: un concerto di 12 pianoforti. «Tradizionalmente ha spiegato l'assessore alla cultura, Fabrizio Cigolot -, l'amministrazione propone un concerto gratuito alla cittadinanza, in occasione del 23 dicembre per commemorare i tre agenti di Polizia morti nell'attentato in viale Ungheria. L'appuntamento è alle 17.30 al Teatro Giovanni da Udine. L'originalità di quest'anno è che si esibiranno ben 12 pianoforti, una formazione che non rientra nei canoni delle composizioni classiche, diretti dal maestro Ferdinando Mussutto. Le musiche proposte spaziano da Bach a Musorgskij, da Piazzolla ai Metallica, dai Coldplay alle colonne sonore di film». Le prenotazioni sono attive su Vivaticket o alla biglietteria del Teatro.

Alessia Pilotto

