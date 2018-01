Capodanno, oltre 1.400 accessi nei parcheggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FESTIVITÀUDINE A Capodanno oltre cinquemila in piazza e 1.400 auto nei parcheggi in struttura. A fornire il bilancio della sosta cittadina dell'ultimo giorno del 2017 è la società Ssm, che gestisce le autorimesse udinesi. Come spiega il direttore Pierluigi Pellegrini, «il 31 dicembre i transiti in ingresso dalle 9 all'una di notte sono stati in totale 1.423». A fare la parte del leone, come da copione, il parcheggio più amato dagli udinesi, ossia il Magrini, con 563 ingressi, seguito a poca distanza dal suo rivale diretto, il park asso...