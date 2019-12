Capodanno in piazza Primo maggio Barriere e strade chiuse dalle 18

L'EVENTO

UDINE Sarà ancora una volta Giardin Grande ad ospitare la grande festa per salutare il nuovo anno. L'appuntamento scatterà stasera a partire dalle 22, con la musica del dj friulano Kriss Simon, per continuare poi alle 23 con la cover band tutta al femminile delle Pink Armada. Un maxi-orologio proiettato sullo sfondo del palco scandirà il countdown verso il 2020. Il nuovo anno sarà salutato dai fuochi d'artificio silenziosi sparati dalla collina della piazza che lasceranno poi di nuovo il posto alla musica fino alle due di notte.

Per garantire la sicurezza, saranno posizionate barriere antisfondamento in calcestruzzo nelle vie d'accesso alla piazza precludendo quindi il transito e l'ingresso all'area dalle 18 di oggi, così da consentire anche il posizionamento delle strutture prima dell'inizio dello spettacolo con le conseguenti deviazioni del trasporto pubblico locale e dei veicoli. Il parcheggio sotterraneo sarà aperto e accessibile, ma diverse modifiche interesseranno la zona: tutta la piazza sarà appunto off-limits dalle 18, con deviazioni lungo via Diaz (per chi proviene da viale della Vittoria) e lungo via Treppo e via Manin (per chi arriva da piazza Patriarcato); le auto in uscita dal parcheggio sotterraneo e da via Portanuova verranno deviate (inversione a U) verso viale della Vittoria e su quest'ultimo ci sarà il divieto di transito (con deviazione su via Diaz), eccetto per chi da piazzale Osoppo è diretto alla struttura di sosta o agli autorizzati ztl in via Liruti e via Giovanni da Udine. La piazza sarà inaccessibile anche da largo delle Grazie, con l'obbligo di voltare lungo via Sant'Agostino sia per le auto provenienti da via Pracchiuso, sia per quelle provenienti da via Liruti. Già in piazzale Del Din, sarà impossibile scendere verso Giardin Grande, con deviazioni lungo via Diaz o via Planis. Fino alle 18 di domani, inoltre, non si potrà né transitare né sostare nelle aree adibite a parcheggio a raso in piazza Primo maggio.

Nonostante il clima delle festività, Stefano Salmè non si sente più buono nei confronti dell'amministrazione e attacca sulla spesa per la serata di Capodanno: circa 70mila euro. «Ci auguriamo che la festa abbia pieno successo dice il segretario di Io Amo Udine -. Quello che però spetta a noi, è di fare le pulci sull'utilizzo dei soldi dei contribuenti».

