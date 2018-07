Caos pensioni, Diabetologia in crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN VITO«Diabetologia sarà messa in sicurezza, trasformandola in struttura semplice». A confermarlo è il direttore sanitario dell'Aas.5 Giuseppe Sclippa, che risponde a distanza alle preoccupazioni manifestate in questi giorni dal presidente dell'associazione Famiglie diabetici del Sanvitese, Adriano Matteotti. Le lamentele di Matteotti suonavano così: «La diabetologia dell'ospedale di San Vito al Tagliamento ha perso un componente molto importante ovvero il dottor Nazzareno Trojan che è andato in pensione - ha annunciato Matteotti -....