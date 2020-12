LA GIUNTA

UDINE (AL.PI.) Canzoni e letture a distanza, per fare sentire meno soli gli ospiti de La Quiete. La giunta Fontanini ha deciso di sostenere con 4 mila euro il progetto Musica e Parole dell'associazione Voci Fuoricampo, «in modo da surrogare ha spiegato l'assessore alla salute, Giovanni Barillari -, alle attività che prima gli operatori facevano in presenza». L'iniziativa consisterà nella registrazione di canzoni e racconti che saranno inviati via file e ascoltati dagli anziani nelle loro stanze attraverso una trentina di tablet, nel corso di appuntamenti da mezz'ora. Due saranno i filoni: uno dedicato alla canzone internazionale e agli aneddoti musicali legati al genere (con contenuti creati dal musicista Brian Chambouleyron e dalla terapeuta Francesca Fedrizzi); e l'altro dedicato ai racconti italiani e del territorio, accompagnati da brani registrati dall'orchestra Tita Marzuttini. «È un modo ha continuato Barillari -, per offrire momenti di compagnia e intrattenimento a distanza che stimolino ricordi e attenzione, in un periodo in cui sono saltate le attività ricreative, mancanza che produce senso di isolamento e di disorientamento». Nella stessa seduta, la prima con il nuovo segretario comunale, Francesca Fisco (che ricopriva la stessa carica a Monfalcone ed è stata voluta dal sindaco «per la sua esperienza, la professionalità e il senso delle istituzioni che ha dimostrato in questi anni») la giunta ha anche deciso di destinare i 10 mila euro raccolti con il conto corrente solidale alla Caritas e alla Croce Rossa per l'acquisto di pacchi spesa per le famiglie in difficoltà. L'assessore al bilancio, Francesca Laudicina, ha invece annunciato che non ci saranno aumenti nelle tariffe che riguardano i vari servizi: nel 2021 resteranno uguali a quelle del 2020. Il Comune ha anche avviato un'istruttoria per l'acquisizione di una piccola fascia di strada nell'area dell'ex poligono, in via del Tiro a segno, per poter allargare la carreggiata e costruire un marciapiede, per la sicurezza dei pedoni.

La giunta ha deciso di usare 50 mila euro per partecipare ad un bando nazionale: «Si tratta di un programma ha spiegato l'assessore Giulia Manzan -, che finanzia la rigenerazione urbana per incrementare il patrimonio edilizio residenziale, migliorare l'accessibilità degli spazi e la coesione sociale. In collaborazione con l'Ater, abbiamo deciso che l'area interessata sarà quella dell'edilizia popolare di San Domenico. I fondi serviranno per il progetto di fattibilità». A gennaio, invece, il Comune pubblicherà il bando per le nuove concessioni dei circa 40 orti urbani in città. Palazzo D'Aronco ha accolto la richiesta dei lavoratori dello spettacolo: in piazza Venerio sarà installato l'albero dei bauli, realizzato simbolicamente con i bauli usati per spostare mixer e impianti audio-luci durante gli spettacoli, un modo per sensibilizzare tutti sulla situazione di una delle categorie più colpite dall'emergenza sanitaria.

