Cantina di Rauscedo, confermate tutte le prenotazioni

IL CASOSAN GIORGIO DELLA R. Come aveva auspicato l'avvocato Alberto Cassini, che tutela gli interessi dell'azienda, i clienti non hanno abbandonato la Cantina di Rauscedo dopo aver appreso dell'indagine per presunta frode sui vini Dop e Igp relativamente all'ultima vendemmia.Nelle rivendite l'attività è proseguita normalmente e anzi i gli interlocutori hanno confermato la loro stima esprimendo solidarietà rispetto a quanto sta accadendo. Anche i clienti storici, che hanno appreso della vicenda giudiziaria tramite l'eco della stampa...