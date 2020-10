VIABILITÀ

UDINE (al.pi.) Non solo il Giro d'Italia: in questi giorni, la città sarà interessata da altre modifiche al traffico, dovute a interventi sulle infrastrutture e per cantieri privati. Oggi sarà interdetto al passaggio un tratto di via Feletto, con un divieto di transito tra via Fiducio e via Tricesimo (esclusi i frontisti) per lavori di manutenzione straordinaria sulla conduttura idrica; in prossimità del cantiere, la velocità sarà ridotta a 30 chilometri orari e appositi segnali indicheranno le deviazioni per le auto. Domani e dopodomani (21 e 22 ottobre), attenzione anche ai lavori (sempre a manutenzione delle condotte idriche e ad allacciamenti) in piazza Paderno e in via Torino (tra via Alessandria/piazza Paderno e via Saluzzo), dove saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo e il senso unico alternato lungo la semirotatoria libera /sud e nel tratto di via Torino coinvolto; la viabilità temporanea sarà regolata da semafori (o da personale della ditta, in caso di scarsa visibilità o traffico intenso); in via Piemonte (nel tratto compreso tra via Tricesimo e piazza Paderno) sarà invece istituito il senso unico di circolazione con direzione favorevole da piazza Paderno verso via Tricesimo (le attività commerciali presenti nell'area interdetta potranno segnalare la propria presenza con opportuni pannelli).

In centro, nello specifico in via dei Torriani, dalla mattina del 21 ottobre (alle 7) alla sera del 22, sarà in vigore il divieto di fermata per ogni categoria di veicoli su entrambi i lati della carreggiata (nell'area prospiciente il cantiere) e il divieto di transito: le auto saranno quindi costrette a proseguire lungo via Marinoni, via D'Aronco e via Cosattini. La segnaletica di avvertimento di strada chiusa al traffico sarà posizionata in via Girardini, Largo Melzi, via D'Aronco e via Deganutti nonché agli incroci con via Marco Volpe e via Asquini; in via Girardini sarà istituito il doppio senso di circolazione, a velocità ridotta, tra l'area interessata dai lavori e via Marco Volpe nel caso i veicoli, impossibilitati alla manovra di svolta in via Asquini, usciranno in quest'ultima; doppio senso di circolazione anche in Largo Melzi, tra l'area del cantiere e via Girardini. Su via Volpe, inoltre, la circolazione potrebbe essere momentaneamente interrotta in occasione delle manovre di ingresso e uscita in via Girardini.

Infine, giovedì 22 ottobre, per due ore nel corso della mattinata (dalle 8 alle 10), in via della Prefettura sarà istituito il divieto di sosta temporaneo su entrambi i lati della carreggiata (conforme all'area interessata dai lavori davanti al civico 4) e il divieto di transito; le auto verranno quindi fatte proseguire lungo via Manin (i frontisti potranno utilizzare anche via Lovaria); per i residenti sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione nei tratti interessati dalla chiusura.

