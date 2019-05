Cantiere unico da mezzo milione Patto fra Cafc e il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OPEREPORPETTO Un cantiere unico condiviso dal Cafc e dall'amministrazione comunale per la realizzazione di una nuova rete fognaria mista e la creazione della condotta per la futura rete di fognatura separata.È stato siglato proprio nel pomeriggio di ieri, infatti, fra il Comune e la società di gestione del ciclo idrico integrato, per avviare il progetto di sistemazione della piazza Plebiscito a Porpetto congiuntamente agli interventi di rifacimento dell'attuale rete fognaria di tipo misto a cui si abbina la predisposizione della condotta di...