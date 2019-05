Cannabis, il negozio storico trema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Sono bastate poche parole, rimbalzate anche in Friuli e il vicepremier Matteo Salvini ha mandato in fibrillazione tutto il mondo della cannabis legale. Le dichiarazioni del ministro dell'Interno che ha annunciato di voler chiudere tutti i negozi che vendono cannabis durante l'incontro al Viminale con i rappresentanti di alcune comunità di recupero per tossicodipendenti non sono piaciute a chi dei prodotti a base di canapa ne ha fatto un'attività per vivere. «Un'attività onesta di gente onesta che paga le tasse», sottolinea...