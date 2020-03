CANEVA

Scadenza in arrivo per la Tassa sui rifiuti solidi urbani. A sollevare il problema, in questo difficile momento per la salute pubblica, è la coalizione di centro-sinistra che rivolge un appello alla maggioranza per allungare i tempi per i pagamenti. «Stanno arrivando in questi giorni gli avvisi di pagamento della Tari, per il saldo del 2019 - spiega la consigliera comunale Paola Rover -, che dovrebbe essere pagato, tramite F24, in qualsiasi sportello bancario o postale entro fine marzo. In piena emergenza da contagio di Coronavirus, che obbliga tutte le persone a evitare spostamenti non necessari - aggiunge -, l'Amministrazione comunale chiede un pagamento agli sportelli proprio in questi giorni in cui promuove la campagna #iorestoacasa: forse non ha compreso appieno le misure varate dal decreto». Quindi? «Come cittadini appartenenti alle liste della coalizione di centro sinistra, che sosterranno Riccardo Poletto a sindaco nelle prossime elezioni amministrative, chiediamo un maggior senso di responsabilità da parte dell'attuale sindaco Andrea Gava e della sua maggioranza - incalza -, posticipando l'invio degli avvisi, in linea con le decisioni di molti altri Comuni. Attraverso i nostri canali di rete - conclude - cercheremo per quanto possibile di dare informazioni sulle modalità di pagamento online e su molto altro».

La risposta di Gava non si è fatta attendere: «La Tari è l'unica tassa che i cittadini si sono visti recapitare a casa, ma devo evidenziare che gli avvisi erano ovviamente partiti quando ancora non era scattata l'emergenza di questi ultimi giorni e con le misure messe in atto con l'ultimo decreto ministeriale. In Giunta abbiamo già discusso di questa scadenza e l'idea che è scaturita è quella di posticipare la scadenza di un paio di mesi. Alla riapertura degli uffici comunali vedremo come fare e, se necessario, pubblicheremo una delibera per ufficializzare tale provvedimento». Infine un attacco: «Non comprendo quale sia il senso di non responsabilità del mio esecutivo, poiché stiamo affrontando un'emergenza. Ci sono delle priorità da osservare, sicuramente, e affronteremo anche questa situazione nel giro di pochi giorni».

Francesco Scarabellotto

