CANEVA

«Questo è un momento difficile, ma sicuramente non drammatico e dobbiamo affrontarlo con lucidità, seguendo le indicazioni che ci vengono date dagli esperti».

Questo è il primo commento del sindaco Andrea Gava che nel fine settimana ha inviato alla cittadinanza un video messaggio dalla sua pagina social. «Mi rendo che conto che in questi giorni siamo privati delle libertà individuali - continua - a volte stravolgendo le nostre abitudini. Ci è chiesto un piccolo sacrificio, rimanere a casa e muoversi solo in caso di necessità, come andare al lavoro, svolgere delle commissioni indifferibili, come fare la spesa o assistere qualche persona cara che ha bisogno del vostro aiuto o per motivi di urgenti di salute. Se dovete muovervi ricordatevi di compilare il modulo di autocertificazione del bisogno che potete trovare anche stampato in una cassetta fuori dalla porta del municipio, inoltre adottate le precauzioni del caso: usate la mascherina e i guanti e mantenete le dovute distanze dagli altri individui. Attenersi alle regole è la cosa più importante che possiamo fare per contenere la propagazione del virus. I questi giorni abbiamo anche attivato un numero di telefono per dare informazioni e organizzare i servizi di assistenza a persone che si trovano in una situazione di bisogno, il 3371617955 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20».

«Devo purtroppo riscontrare - aggiunge - che sui social si susseguono notizie non confermate da fonti ufficiali, che a mio avviso stanno creando confusione e ansia tra i cittadini. Per chiarezza vi voglio informare che i casi positivi a Caneva sono quattro: due sono ricoverati e due invece in isolamento a casa. A loro e ai famigliari la nostra vicinanza e l'augurio che tutto possa volgere per il meglio. Le notizie ufficiali arrivano direttamente dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Pordenone, alla quale è demandato il compito di mettere in campo le misure specifiche in caso di esito positivo al test, per cui gli eventuali interessati saranno contattati direttamente dallo stesso dipartimento. Infine voglio ringraziare tutti coloro che sono in prima linea per consentire di mantenere i servizi essenziali funzionanti, medici, infermieri, forze dell'ordine, volontari della Protezione Civile e a tutti coloro che sono al loro posto di lavoro e i nostri dipendenti, che nonostante le difficoltà manterranno in funzione le attività del nostro municipio a servizio dei cittadini».

Francesco Scarabellotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA