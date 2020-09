COMMISSIONE

UDINE Il modello Cavarzerani non funziona in epoca Covid: questa volta, la frase non arriva dalla politica, ma dal direttore del Distretto sanitario di Udine, Luigi Canciani, intervenuto ieri nella commissione comunale convocata sul tema. «Dal mio punto di vista ha detto -, l'ideale sarebbe avere gruppi da massimo 30 persone. Il problema è che mancano i luoghi di supporto, ma serve una forte collaborazione tra gli enti locali perché non può essere solo Udine a farsi carico di tutto questo». Canciani ha spiegato che il problema alla ex caserma di via Cividale, dove furono trovati casi di positività spingendo il sindaco a dichiarare la struttura zona rossa per oltre un mese, è stato proprio il fatto che, a causa della carenza di luoghi per l'isolamento fiduciario, «la Cavarzerani che è luogo stanziale ha detto il direttore -, è diventato luogo di quarantena, anche perché non c'erano le risorse per tutti i controlli, soprattutto notturni, per evitare eventuali contatti. Bisogna evitare che si ripeta: sanità, Questura e Prefetto da soli non ce la fanno, bisogna organizzarsi assieme per dare risposte; a luglio ci sono stati 235 arrivi con la ex caserma zona rossa ed è stato difficile affrontare la situazione e a tutt'oggi avere luoghi dove accoglierli è veramente un'impresa. O troviamo una soluzione o in futuro succederanno cose che non saranno facilmente gestibili». Diverse le questioni poste dai consiglieri durante la seduta (cui non hanno partecipato Prefettura e Questura): «Con i flussi a questi ritmi ha chiesto Lorenza Ioan (Lega) -, ci saranno risorse per tutti?». «Il Covid ci insegna ha commentato Canciani -, che o troviamo unità d'azione o difficilmente riusciremo a vincere la battaglia. I dati epidemiologici di oggi dicono che siamo già dentro alla seconda fase. È vero che l'accoglienza non può essere infinita perché la sanità affronta tutto questo con le risorse che mettiamo per i sevizi a tutti i cittadini. È necessario pensare ad una proporzione tra abitanti e persone accolte. Questo però non ci deve esimere dall'essere organizzati nell'accoglienza, con triage, tamponi e luoghi per la quarantena, per mantenere livelli umanitari degni di questo nome». Dal canto suo, Federico Pirone (Innovare) ha sottolineato che non è il colore dell'amministrazione a portare maggiori flussi e ha aggiunto: «Situazioni come quelle di Sant'Osvaldo (con i migranti sul bus, ndr) non sono accettabili. Udine dovrebbe chiedere che tutti i Comuni si prendano carico».

