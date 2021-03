IL SINDACATO

UDINE Invoca più organizzazione nelle vaccinazioni. Lo fa la Cgil che vede gli obiettivi di copertura della campagna vaccinale in regione e in provincia di Udine del tutto irrealistici, anche nel caso in cui le forniture fossero garantite dalle case farmaceutiche. Il segretario provinciale della Fp Cgil Andrea Traunero, assieme a Claudio Palma, rappresentante sindacale della categoria all'interno dell'Asufc snocciola numeri. «Considerando anche i prodotti per i quali è richiesta una seconda dose spiegano si tratta di gestire non meno di 1,5 milioni di somministrazioni, oltre 4mila al giorno, ponendo come termine il 31 dicembre. Purtroppo, però precisano - le 156mila persone vaccinate dal 30 dicembre scorso a oggi, la stragrande maggioranza delle quali tuttora in attesa della seconda dose, corrispondono a un ritmo inferiore alle 2.500 somministrazioni al giorno. Il che vuol dire che a fine dicembre avremo raggiunto poco più di metà della popolazione. Questo rincarano i due sindacalisti per effetto non solo delle carenze di personale e dei tempi lunghi dell'accordo coi medici di base, ma anche di un'organizzazione insoddisfacente.

GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi prefissati, secondo Traunero e Palma, non possono essere affidati solo alla buona volontà e all'abnegazione del personale, ma richiedono scelte coerenti da parte della Regione e delle Aziende sanitarie. Scelte strutturali sia sul fronte del personale che sotto il profilo organizzativo. Abbiamo visto commentano il bando per l'assunzione temporanea di specializzandi, ma si tratta di una risposta molto parziale. Se vogliamo definire obiettivi realistici serve un cambio di rotta. E sui vaccini interviene anche il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, preoccupato dalle notizie che arrivano a livello nazionale sugli sprechi delle dosi, un problema riconosciuto dice - Tuttavia, mentre il Governo e altre Regioni, come il Veneto, lo hanno riconosciuto, in Fvg registriamo che a livello decisionale è tutto più complicato e frenato da un clima di sospetto che impedisce di agire per tempo, rincorrendo ogni volta i problemi, anziché anticiparli. L'esponente dem, nel corso dell'ultima seduta del consiglio regionale, aveva rivolto all'assessore regionale alla Sanità un'interrogazione per sapere quali iniziative si intendono adottare per non sprecare vaccini. Solo qualche giorno fa afferma Conficoni - Riccardi ha negato l'esistenza del problema, segnalato da alcuni operatori in prima linea. Speriamo che gli inaccettabili sprechi cessino.

L'UNIVERSITÀ

Il tema vaccini è vissuto con attenzione anche da parte dei cittadini come dimostra l'alta adesione all'UniVax Day, l'evento online organizzato per oggi dall'Università di Udine con la Società italiana di immunologia, immunologia clinica e allergologia che ha già raccolto oltre 500 prenotazioni tra gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori cui è destinato l'appuntamento. Una mattinata di formazione e informazione sul ruolo fondamentale dei vaccini. Chi si vaccina protegge sé stesso e gli altri sottolineano Carlo Pucillo e Barbara Frossi, immunologi dell'ateneo friulano, che interverranno all'evento insieme a Linda Gallo, esperta di prevenzione e campagne vaccinali dell'Asufc.

Lisa Zancaner

