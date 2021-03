L'INDAGINE

UDINE La sosta dopo la consegna delle merci. Una bevuta tra colleghi nell'area di sosta di Gonars lungo la A4 incominciata al pomeriggio e poi degenerata in serata. La lite con un altro autotrasportatore che sfocia nell'accoltellamento. Ma in tempi record, dopo quattro ore e 200 camion controllati nella notte, la Polstrada di Udine ha consegnato alla giustizia l'uomo accusato di essere l'aggressore. È un camionista ucraino di 44 anni, Vitalii Tysiuk, il presunto autore del tentato omicidio di un collega e connazionale avvenuto nella notte di venerdì nella stazione di servizio friulana. La Polizia, con una stretta collaborazione tra il comparto di varie sezioni della Stradale, Squadra mobile e Scientifica, è risalita all'uomo grazie alle immediate indagini e alle testimonianze del ferito, che nel frattempo è uscito dalla Terapia Intensiva di Udine, dove era stato ricoverato per le profonde coltellate al fianco che gli erano state inferte nell'aggressione. Il ferito era stato ritrovato, accasciato sui gradini del Ristop, a Gonars Nord, in un bagno di sangue verso le 22 e 30. L'uomo, pur in grande difficoltà, è riuscito a far capire agli agenti quale fosse il suo mezzo un auto articolato Scania di colore rosso , parcheggiato nell'area di servizio. E' stato successivamente condotto al Santa Maria della Misericordia in codice rosso. I poliziotti, nei pressi del veicolo della vittima, hanno notato due autoarticolati parcheggiati, uno accanto all'altro, appartenenti alla stessa ditta di trasporto con i rimorchi aperti e privi di merci, ma contenenti diverse bottiglie di superalcolici vuote, verosimilmente consumate da poco. In corrispondenza del fianco di uno dei due mezzi sono state notate delle tracce ematiche, compatibili con un gocciolamento verticale molto recente. Sono stati così contattati gli occupanti delle cabine e avviate le ispezioni. I quattro cittadini stranieri sono stati condotti alla Sottosezione di Polizia stradale di Palmanova per ulteriori accertamenti, dai quali sono emersi indizi di colpevolezza nei confronti di tre dei quattro autotrasportatori. Nel frattempo le condizioni di salute del ferito sono migliorate ed è stato trasferito nel reparto di terapia semi-intensiva, dove ha ripreso conoscenza. Gli investigatori lo hanno così incontrato. L'uomo ha fornito indicazioni dettagliate sul responsabile dell'aggressione, che è stato definitivamente individuato in uno dei connazionali precedentemente interrogati. È stato così operato il fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio mentre per altri due è scattata la denuncia per favoreggiamento.

MIGRANTI

Ancora rintracci di migranti in Friuli nella mattinata di ieri, lungo via Cividale a Udine. Li hanno individuati, mentre camminavano a bordo strada, i Carabinieri della Stazione di Udine Est. Si tratta di due cittadini di nazionalità pakistana, maggiorenni, in buone condizioni di salute, senza documenti, irregolari sul territorio nazionale. Sono stati accolti nell'ex Caserma Cavarzerani, avviati al triage e alla quarantena fiduciaria. Sempre ieri una quarantina di migranti sono stati individuati dalla Polizia di frontiera a poca distanza dal confine con la Slovenia, nell'altipiano carsico, in provincia di Trieste. Si tratta per lo più di persone provenienti da Pakistan e Afghanistan.

MALTRATTAMENTI

Un giovane di 23 anni, residente a Udine, è stato allontanato da casa per maltrattamenti alla mamma dopo che a dicembre, al culmine di una serie di precedenti comportamenti, le aveva provocato anche alcune lievi lesioni. Il provvedimento di allontanamento e divieto di avvicinamento alla vittima, emesso dal Gip del tribunale, è stato eseguito dai carabinieri di Udine. Il giovane è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ancora furti invece a Pasian di Prato, dopo i due messi a segno nei giorni scorsi. L'allarme è scattato intorno alle 19 nella zona di via Lignano, quando il proprietario ha fatto rientro a casa e si è accorto che la porta era stata forzata.

