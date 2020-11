OPERAZIONE DELLA GDF

UDINE Sono due famiglie sinti residenti in Friuli le protagoniste di una truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Trento. La banda, composta da cinque persone, proponeva operazioni di cambio valuta fraudolento, con le quali si induceva qualcuno a consegnare cospicue somme di denaro dietro la promessa di un cambio particolarmente favorevole aggirando le norme antiriciclaggio. Molti in Trentino-Alto Adige e Friuli Vg sono stati beffati per decine di migliaia di euro. Le vittime, secondo quanto accertato, erano scelte tra chi pubblicava inserzioni on-line (immobiliari, veicoli, cavalli, orologi, gioielli, oggetti d'arte o acquisizioni di società). Al primo incontro il truffatore si presentava con vestiti eleganti e auto di grossa cilindrata e indirizzava il discorso su un'operazione di cambio o una transazione in contanti, esibendo mazzette di banconote dove solo quelle esterne erano autentiche. Il truffatore, dopo aver ricevuto il denaro pattuito, si dileguava senza consegnare quanto stabilito. Il denaro acquisito nella maggior parte dei casi veniva subito ripulito in un casinò sloveno o usato per acquistare orologi di pregio. Sequestrati 130 mila euro, i cinque denunciati percepivano il reddito di cittadinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA