UDINE «È un onore, un privilegio e anche una grande responsabilità poter comandare un reparto prestigioso come la Polizia stradale di Udine e farlo a casa propria. L'impegno sarà massimo per cercare di non tradire le aspettative». Sono le prime parole pronunciate dal nuovo comandante della Polizia stradale di Udine, il Vice Questore aggiunto Alessandro De Ruosi, 42 anni udinese, figlio del compianto dirigente scolastico Antonio De Ruosi, che ha assunto lunedì il nuovo incarico e ieri è stato presentato dal Questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan. In Polizia dal 2008, ha ricoperto diversi incarichi alla Polizia stradale a Roma, Trieste e Treviso dove, negli ultimi 8 anni, ha Comandato proprio la Polstrada della Marca. Prende il posto del Vice Questore aggiunto Rita Palladino trasferita al vertice della sezione della Polizia stradale di Brescia.

«Con gran soddisfazione accogliamo a Udine il comandante Alessandro De Ruosi - ha detto il Questore De Bernardin Stadoan, salutando con affetto e stima la dottoressa Palladino -. L'arrivo di De Ruosi porta grande professionalità che ci sarà di grande aiuto, soprattutto in questo momento in cui ci accingiamo a ospitare eventi molto importanti che interesseranno da vicino la viabilità e la sicurezza stradale - ha aggiunto il Questore - Voglio infine ribadire l'importanza della collaborazione costante tra la Questura e tutte le specialità della Polizia di Stato per affrontare tutte le sfaccettature della sicurezza al servizio dei cittadini».

Nato e cresciuto a Udine, De Ruosi torna per la prima volta in Friuli con indosso la divisa già ben conscio delle peculiarità di un territorio che si pone al crocevia delle due principali direttrici, le autostrade A23 e A4, di collegamento con l'Austria verso nord e con i Paesi dell'Est sul Corridoio 5. «Il 70-80% del traffico commerciale italiano viaggia su gomma, qui affrontiamo e presidiamo una fetta significativa del traffico commerciale italiano che in questo momento è fortemente sbilanciato verso i Paesi dell'Est. In definitiva - ha spiegato il neo comandante, garantendo l'impegno nel presidio delle due arterie anche grazie alla collaborazione con i concessionari autostradali - si tratta di un volume di traffico importantissimo per il quale il controllo della Polizia stradale è quanto mai necessario. Per questo il lavoro di chi lavora sul campo deve essere sostenuto». La presenza dei confini si riflette anche sulle attività di polizia giudiziaria di transito svolte dalla Polstrada di Udine perché il fenomeno criminale non stanziale viaggia in grandissima parte sulla rete autostradale - ha aggiunto De Ruosi ricordando l'impegno nel contrasto alla criminalità stradale che copre un'ampia gamma di reati dal furto e ricettazione al riciclaggio internazionale di veicoli rubati, solo per fare qualche esempio . Le nostre attività portano a scoprire l'inizio di fenomeni che poi hanno conclusione in altri territori», contrastati con operazioni investigative di ampio respiro, nazionale e internazionale.

I temi e gli impegni sull'agenda del vice questore aggiunto De Ruosi sono molteplici anche sui fronti della sicurezza stradale con attività di formazione, prevenzione e controllo in tutti gli ambiti, dai sistemi per evitare distrazioni mentre si guida che «È diventata - ha chiarito - la prima causa di incidente mortale in Italia e Udine non fa eccezione all'incremento dell'enorme incidentalità dovuta a questa causa». Non è un caso dunque che proseguiranno le attività di contrasto con veicoli civetta. Il nuovo comandante è pronto a replicare, speriamo veramente a breve ha detto, anche un efficace metodo di contrasto alla guida sotto l'effetto di droga, da lui potenziato a Treviso. Tutti impegni che è pronto ad affrontare nonostante il calo dell'organico del personale della Polstrada sia a Udine «Purtroppo ancora più significativo di quello di Treviso. Le piante organiche - ha puntualizzato - sono carenti di percentuali che superano sicuramente il 10%. Ma riusciamo a garantire tutti i servizi senza fare passi indietro grazie al sacrificio delle donne e uomini della Polizia». In attesa che nei prossimi anni «Avvenga il ricambio grazie ai percorsi di formazione messi a regime». Al vertice dell'agenda, anche il tema di una nuova sede, intermedia della polizia stradale in attesa della realizzazione della cittadella alla Cavarzerani. «È un tema importante che va affrontato ha confermato in conclusione -. Faremo un ragionamento accurato sulle possibilità per sfruttare un passaggio intermedio visti i tempi di realizzazione di un progetto ampio come il polo Cavarzerani».

