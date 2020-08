Bisogna cambiare rotta nei rapporti fra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Governo «perché rischiamo altrimenti di rimanere quelli che abbaiano alla luna». Lo ribadisce chiaramente Salvatore Spitaleri (Pd), membro della Commissione paritetica Stato-Regioni in merito all'ennesimo braccio di ferro sui trasporti pubblici e sulla capienza a bordo nell'era covid. «Di fronte alle questioni di carattere sociale, economico e sanitario che la pandemia covid pone alle istituzioni e ai cittadini, ci sono due modi di reagire - dice Spitaleri - : tirarsi su le maniche, porre le questioni e affrontarle in maniera costruttiva oppure agitare i pugni in aria, scaricare le responsabilità su altri, rivendicare solo i propri meriti. Il Fvg, per tutelare le ragioni dell'autonomia e della specialità, deve intraprendere la prima via e abbandonare rapidamente la seconda. Anche sulla questione del trasporto pubblico locale grazie all'impegno del presidente Bonaccini, tutto il Governo si è seduto al tavolo con il sistema delle regioni e delle autonomie locali. È tempo di un cambio di rotta nei rapporti tra Regione Fvg e Stato centrale», conclude Spitaleri.

