UDINE «Riaprire tutto no. Mi aspettavo, invece, una maggiore elasticità nelle aree dove il contagio è diminuito, consentendo l'apertura a manifattura e commercio, perché se non riaprono i negozi non c'è consumo di ciò che produce la manifattura»

È il ragionamento che fa Alessandro Calligaris, presidente dell'omonima azienda friulana di design e arredo, già presidente di Confindustria Fvg tra 2009 e il 2013, il giorno dopo il provvedimento governativo che prolunga il blocco della produzione fino al 3 maggio, insieme con le restrizioni per la mobilità dei cittadini. Il suo ragionamento parte da una considerazione che ha al centro il virus all'origine del dramma sanitario ed economico attuale.

«Purtroppo questo Coronavirus non ci abbandonerà finché non metteremo a punto il vaccino, per il quale sappiamo che i tempi non saranno brevi premette - Al contempo non possiamo rinunciare ai risultati ottenuti grazie ai sacrifici che abbiamo fatto sin qui per contenerlo, anche per rispetto a tutti coloro che non ce l'hanno fatta».

Se questo è il perimetro entro cui occorre muoversi, «dobbiamo imparare a gestire una nuova normalità con intelligenza ed equilibrio», sostiene l'imprenditore. Un'affermazione di principio che secondo Calligaris si traduce nella pratica con «un'apertura diversificata territorialmente, cioè dove l'epidemia è più contenuta» e quindi i rischi di nuovi focolai dovrebbero essere minori.

Detto del dove riaprire, l'ex presidente degli industriali del Friuli Venezia Giulia ha idee chiare anche sul come ricominciare: «Applicando le misure di sicurezza per i lavoratori e i consumatori che stanno utilizzando le realtà che oggi sono aperte, per esempio i negozi di alimentari».

E poi si possono copiare le buone pratiche adottate in Cina o in Corea del Sud «per individuare i positivi e la rete del contagio con la tecnologia, sempre ammesso che il Paese abbia un'infrastruttura digitale adeguata, aspetto su cui in passato non si è investito a sufficienza».

Calligaris, azienda con un'alta percentuale di export per i suoi prodotti di design e arredo, è convinto che «con la ripartenza di certa produzione, dall'arredo all'abbigliamento, debba essere connessa con la filiera di vendita, cioè il commercio. Non possiamo produrre per mettere in magazzino».

Per certe tipologie di prodotti, infatti, il negozio resta ancora importante, nonostante la crescita dell'e-commerce. Quanto alle sorti dell'export, Calligaris resta moderatamente ottimista, perché «il made in Italy non si sostituisce e se questo è il connotato di un'azienda, il valore resta. Piuttosto la criticità sarà legata al fatto che i mercati in generale stanno soffrendo. Perciò ritengo che la ripartenza dell'attività produttiva sarà graduale, in quanto connessa alla domanda».

Se l'arredo deve dunque attendere prossime scadenze, martedì sono le imprese dell'economia del legno codice Ateco 16 a poter riaccendere i motori. Una realtà che «conta quasi un migliaio di aziende in Friuli Venezia Giulia e che porta occupazione in varie parti della regione, in particolare nella zona montana», spiega il direttore del Cluster Arredo, Carlo Piemonte. Considera «positiva» la riapertura di una parte del comparto anche il presidente del Cluster, Franco di Fonzo, «ma l'arredo e l'edilizia sono i settori trainanti e da soli valgono oltre 5 miliardi di fatturato annuo in regione. Ci attendiamo perciò che nella lista delle riaperture compaiano presto anche questi due settori».

Auspicio analogo da Marco Vidoni, presidente nazionale di Assolegno, con delega settore legno nel Cda del Cluster Arredo: «Ci si augura che questa piccola ripartenza si allarghi rapidamente a tutto il comparto dell'arredo e costruzioni, le cui aziende, ancora prima dello stop imposto, si erano organizzate con i protocolli di sicurezza dettati da governo e parti sociali».

