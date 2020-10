IL NODO

UDINE Le diffide, riferite ciascuno dei lotti vinti, risalgono al 21, 22 e 25 settembre e i 20 giorni lavorativi da tali azioni scadono il 20 ottobre. Perciò, «se entro quella data la ditta Tundo Vincenzo non attiverà il servizio del trasporto scolastico nei 9 Comuni, il contratto sarà rescisso». Così ieri l'assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, nella riunione che si è svolta a Udine con i rappresentanti dei Comuni che dovrebbero avere il servizio di scuolabus garantito dalla leccese Tundo e che dacché è iniziata scuola e anche prima sono alle prese con una molteplicità di inadempienze, rispetto a quanto previsto dal contratto, fino alla necessità di provvedere al servizio rivolgendosi ad altre aziende. All'evento erano presenti 8 dei 9 Comuni interessati (Latisana, Lignano Sabbiadoro, Cassacco, Tarcento, Treppo Grande, Codroipo, Mereto di Tomba e Campoformido) e i rappresentanti dell'azienda Tundo. «L'azienda ha potuto sentire direttamente la voce dei sindaci e quella della Regione, che è stata chiara: se entro i 20 giorni permarranno inadempienze in tutto o in parte, ci sarà la rescissione del contratto», ha affermato al termine dell'incontro l'assessore Callari. «E non è tutto ha aggiunto -. Faremo pagare all'azienda anche i danni che i Comuni stanno subendo, in termini di maggiori costi del servizio, dovendo affidarsi ad altre realtà e senza le condizioni che può offrire un bando annuale». L'assessore si augura che quello di ieri possa essere stato un appuntamento di svolta, perché in quella circostanza «è stato sottoscritto un verbale da Tundo che si impegna a rispettare determinate scadenze». Esse riguardano l'avvio del servizio: il 12 ottobre a Tarcento, il 13 a Latisana, il 19 a Pocenia, Cassacco, Lignano Sabbiadoro e Muzzana del Turgnano e il 20 ottobre a Campoformido. Nessuna data, invece, per l'attivazione del servizio a Codroipo, centro per il quale la ditta si è riservata una risposta scritta al comune entro le ore 13 di lunedì. Entro martedì, poi, c'è l'impegno a far pervenire i documenti mancanti ai Comuni di Treppo Grande e Cassacco. Se alla scadenza del 20 ottobre si dovesse procedere con la rescissione del contratto, «la Regione è già al lavoro per poter risolvere il problema ha assicurato Callari -. Abbiamo già all'attivo contatti con Confartigianato per una fattiva collaborazione delle aziende di trasporto delle persone». In caso di contenzione, inoltre, «questo sarà preso in carico dall'Avvocatura della Regione», ha concluso Callari, confermando «la vicinanza dell'amministrazione ai Comuni». Resta non convinto della situazione e degli sviluppi il Patto per l'Autonomia, la formazione che per prima, attraverso i suoi rappresentanti in Consiglio regionale, ha sollevato il problema. «La situazione doveva essere affrontata prima dell'avvio dell'anno scolastico ha sostenuto ieri il capogruppo Massimo Moretuzzo . L'azienda doveva essere attesa al varco delle prime inadempienze, come hanno fatto diversi Comuni della provincia di Treviso, dove la rescissione del contratto è stata avviata ai primi documenti mancanti. Credo che siamo destinati a vedere il peggio, perché siamo in presenza di un'azienda in difficoltà che ha dimostrato di esserlo ovunque opera». Anche sulle fideiussioni che la Tundo ha messo a disposizione in sede di gara Moretuzzo nutre dei dubbi, nonostante siano rilasciate da un'agenzia assicurativa autorizzata da un'Authority europea, come ha evidenziato ieri Callari.

Antonella Lanfrit

