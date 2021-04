Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEUDINE È molto grave che i Governi precedenti abbiano trascurato il tema delle concessioni demaniali marittime. Non si può sottovalutare che molte delle risorse a disposizione dello Stato provengano proprio dal comparto turistico. In gioco non ci sono solo i diritti dei concessionari, ma l'intero indotto generato dall'utilizzo turistico delle nostre spiagge. La speranza è che nel prossimo futuro l'Esecutivo Draghi, con il ministro...