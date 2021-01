IL BOLLETTINO

PORDENONE Calano i contagi (anche se con meno tamponi) e scende anche la percentuale di positività. Lieve diminuzione anche della curva dei ricoveri, sia in Terapia intensiva che nelle aree mediche. E scende, da 35 a 22, anche il numero di decessi. In Friuli Venezia Giulia su 4.109 tamponi molecolari, nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 313 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,62%. Sono inoltre 782 i test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati 72 casi (9,21%). I decessi registrati sono 22. Scendono sia i ricoveri nelle terapie intensive (63) sia quelli in altri reparti (677).

MENO DECESSI

I decessi complessivamente ammontano a 2.092, con la seguente suddivisione territoriale: 503 a Trieste, 977 a Udine, 468 a Pordenone e 144 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 44.631, i clinicamente guariti salgono a 1.305, mentre le persone in isolamento sono 11.998. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive 60.766 persone con la seguente suddivisione territoriale: 12.457 a Trieste, 26.696 a Udine, 13.394 a Pordenone, 7.455 a Gorizia e 764 da fuori regione. Nel Friuli occidentale sono morte otto persone. Due di queste, un uomo di 73 anni e una donna di 67, erano di Pasiano ed erano ricoverate nell'ospedale di Pordenone. Sempre in ospedale non ce l'hanno fatta due anziani, entrambe maschi, di 96 e 93 anni: il primo era di Zoppola il secondo di Chions. A Spilimbergo è morto un altro anziano di 89 anni. A Meduno vinto dal Covid anche un uomo di 75 anni. A perdere la vita, sempre in ospedale, un 73enne di Pordenone. E Casa Serena di Torre ha dovuto registrare un nuovo decesso: a perdere la vita un ospite di 85 anni. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 5 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono 6. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di due medici, quattro infermieri, un operatore socio sanitario, un terapista e un amministrativo; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere.

IL CASO POLICLINICO

E negli ultimi giorni il virus sta mettendo un po' in difficoltà anche il reparto della Medicina del Policlinico San Giorgio. È di una decina il numero di operatori sanitari (un medico, alcuni infermieri e oss) che si sono contagiati. Nello stesso reparto sono risultati positivi anche sette pazienti, subito isolati e trasferiti nei reparti Covid dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. Il Policlinico, fin dall'inizio della pandemia, è stato Covid-free, cioé una struttura che non è destinata al ricovero e alla cura di ammalati di Covid. Vengono ricoverati solo pazienti che al tampone di ingresso risultano negativi. «Ma il problema è - come spiega il direttore sanitario della struttura, Lorenzo Tognon - alcune volte il paziente che risulta negativo magari sta incubando la malattia e diventa infetto dopo. Così è stato per l'attuale situazione della Medicina. Dove, per altro, noi facciamo regolarmente i tamponi ai pazienti ogni tre, quattro giorni». I pazienti positivi vengono dunque trasferiti, mentre i pazienti chirurgici positivi non possono essere operati. Tra gli operatori, una decina, nessuno è sintomatico e sono a casa in isolamento. «Con l'incremento dei casi l'obiettivo - aggiunge il direttore - è identificare precocemente i casi infetti. Una decina sui 350 operatori complessivi è un numero gestibile, l'importante è arginare subito come abbiamo sempre cercato di fare in questi ultimi mesi».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA