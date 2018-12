CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CALCOLOUDINE Cala la spesa per i giochi in Friuli Venezia Giulia nel 2017: è stata di 334 milioni di euro (-3,2%) rispetto ai 345 milioni dell'anno precedente. Lo rivela l'elaborazione fatta da Agipronews sui dati pubblicati nel Libro Blu dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel dettaglio, sugli apparecchi da intrattenimento New Slot e Vlt la spesa in regione risulta essere in leggera crescita a 228 milioni (erano 224 nel 2016), per lotterie e gratta e vinci il dato scende da 35 a 33 milioni, giù anche la spesa per il Lotto a 35...