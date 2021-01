IL QUADRO

UDINE Sono aumentati del 7,2% i casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia nella settimana che va dal 13 al 19 gennaio. Un incremento inferiore rispetto alla settimana precedente (era +9,5% relativamente alla prima settimana dell'anno), ma superiore alla media nazionale (+4,2%). I casi positivi in regione, nel periodo di riferimento, sono 1.036 per 100 mila abitanti, contro i 1.063 della settimana precedente. Scende ancora l'indice Rt a 0,88, rispetto al 0.94 precedente. I nuovi focolai si riducono del 21 per cento, da 894 a 705. Giù di circa il 20% anche i contagi non associati a catene di trasmissione conosciute. A certificarlo è il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'epidemia da Coronavirus. Sempre secondo i dati elaborati, il tasso di occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid in Fvg è pari al 54% (rilevazione precedente 53%), dato che pone la regione al primo posto in Italia (la media nazionale è del 37%). Infine il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva in Fvg è pari al 36% (rilevazione precedente 39%), contro la media nazionale del 29%. Il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta, commenta: Dopo due settimane di lenta risalita di tutte le curve che riflettevano gli allentamenti pre-natalizi, si osserva una riduzione dei nuovi casi grazie agli effetti del decreto Natale, che nei primi giorni ha colorato di rosso l'intero Paese. Anche se i dati sono in calo tutto fa supporre che saremo in arancione ancora. Nelle ultime 24 ore su 7817 tamponi molecolari sono stati rilevati 504 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,44%. Sono inoltre 2168 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 153 casi (7,05%). I decessi sono 25 a cui si aggiunge una ulteriore vittima registrata il 23 dicembre scorso; le morti complessivamente ammontano a 2.183, con la seguente suddivisione territoriale: 517 a Trieste, 1025 a Udine, 493 a Pordenone e 148 a Gorizia. I ricoveri nelle terapie intensive sono 59 mentre quelli in altri reparti sono 680. I totalmente guariti sono 46.928, i clinicamente guariti salgono a 1.411, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 11.441. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 62.702 persone con la seguente suddivisione territoriale: 12.778 a Trieste, 27.557 a Udine, 13.963 a Pordenone, 7.625 a Gorizia e 779 da fuori regione.

I FOCOLAI

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 64 casi di positività tra gli ospiti, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 9. Da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un amministrativo, due terapisti della riabilitazione, un tecnico di laboratorio, sei infermieri, un medico e quattro operatori socio sanitari. Infine, da segnalare la positività di una persona di rientro dal Kosovo e di una dalla Macedonia. Sono proseguite anche ieri le somministrazioni di richiamo per i primi vaccinati in regione: il totale sale a 34.225 su 39.655 dosi a disposizione, pari all'86.3%.

