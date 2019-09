Cafc lancia l'allarme truffa per i finti promotori di piani tariffari idrici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sos truffa per i piani tariffari idrici. A lanciare l'allarme è il Cafc, a cui si è rivolto un cittadino dopo aver ricevuto una telefonata in cui un (presunto) operatore spacciatosi come rappresentante di Amga formulava proposte di vendita di piani tariffari idrici a prezzi più contenuti rispetto a quanto precedentemente applicato da Amga stesso. Innanzitutto fa presente Cafc Amga non gestisce più la rete idrica della città di Udine,pertanto è evidente che si trattava di un falso operatore (che chiedeva un appuntamento), in secondo...