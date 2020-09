L'ALLARME

UDINE Un centinaio di alberi caduti durante il nubifragio della scorsa domenica, con danni ad auto, linee elettriche, edifici (come i tetti dei centri sportivi di via Del Maglio e via Valente), e rischi per le persone: fenomeni che riportano in auge il tema della gestione del verde. Ne ha accennato il sindaco Pietro Fontanini: «Gli alberi vanno potati e le nuove piantumazioni vanno fatte rispettando la morfologia delle piante» ha commentato ieri; ne ha parlato il vicesindaco Loris Michelini dopo la conta dei danni, sottolineando che è importante rimuovere le piante a rischio. Ne parla anche il Comitato Autostoppisti, che punta però a un discorso molto più ampio che riguarda la gestione complessiva del verde cittadino, dai parchi, ai boschi urbani, dai viali, ai giardini delle scuole, chiedendo a Palazzo D'Aronco impegni certi a livello di quantità (il raddoppio degli alberi) e di tempistiche (in 5 anni) e la creazione di una Consulta per il verde. Per presentare la sua proposta, martedì sera il Comitato ha invitato tutti i capigruppo comunali ad un incontro (presenti solo quelli di opposizione), illustrando una delibera che vorrebbero fosse adottata dal consiglio.

LA PROPOSTA

Il Comitato aveva presentato al Comune 7.800 firme contro il taglio degli alberi al Castello, ma nessuno, da Palazzo D'Aronco ha risposto. «Abbiamo quindi costruito una proposta di delibera, a partire dal confronto con cittadini e territorio, coinvolgendo ad esempio la Giant Trees Fundation di Andrea Maroè, ex dirigente del Verde pubblico del Comune, e Legambiente spiega il portavoce Ivano Marchiol - non vogliamo fossilizzarci su casi particolari, puntiamo a un discorso generale».

FATTI CONCRETI

Secondo gli Autostoppisti, c'è la necessità di stabilire dati precisi: «A Udine non serve una nuova dichiarazione d'intenti continua Marchiol - ma un atto che porti a risultati concreti. C'è una legge di 30 anni fa, secondo la quale va piantato un albero ogni nuovo nato e ci sono i vivai regionali che li danno gratuitamente. Noi proponiamo di piantare 10 alberi per ogni nuovo nato per i prossimi 5 anni, così da raddoppiare il patrimonio da 25 a 50mila piante entro il 2025 per poi proseguire fino ai 100mila. Sui dettagli ci si può accordare, l'importante è che ci siano numeri e date certi». Un altro punto importante della delibera riguarda la gestione «anche visto ciò che è successo negli scorsi giorni col maltempo precisa Marchiol - Abbiamo voluto esplicitare il divieto di capitozzatura (tecnica di potatura molto energica eseguita sui rami principali o sul tronco, con eliminazione di gran parte della chioma, ndr) che è molto dannosa: rende l'albero più soggetto alle malattie e più instabile. Inoltre questo tema deve essere gestito in maniera collegiale con la città: bisogna creare una Consulta per il verde».

I PARTECIPANTI

Alla riunione c'era solo l'opposizione con Alessandro Venanzi (Pd), Federico Pirone (Innovare), Lorenzo Patti (Siamo Udine) ed Enrico Bertossi (Prima Udine); assenti giustificati i 5 Stelle, da parte della maggioranza si sono fatti sentire solo Michele Zanolla (Progetto Fvg) che ha nettamente declinato l'invito, e Luca Onorio Vidoni (Fdi) che, pur assente, ha dato la disponibilità a un confronto. «Quello del Comitato è un documento correttamente molto ambizioso che vuole traguardare la città in avanti in termini di programmazione sul verde commenta Venanzi - rimarcando la necessità di un piano operativo strategico non raffazzonato come nei fatti l'amministrazione sta facendo. Ora lo condivideremo tra i vari gruppi, per capire che azioni intraprendere». «L'idea della Consulta è molto valida e la proposta è condivisibile dice Bertossi - siamo d'accordo, salvo alcuni aggiustamenti per renderla accettabile da parte della maggioranza».

Alessia Pilotto

