Cade sull'asfalto mentre gioca con la bici Bambino grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PAURATARCENTO Momenti di panico e tanta paura nel pomeriggio di ieri per la caduta da una bicicletta di un bambino. Il piccolo, di dieci anni di età, si stava divertendo con la sua bicicletta tra le case a Tarcento.Poco prima delle sedici e trenta, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli, il bambino è caduto sull'asfalto.Nell'impatto con il manto bituminoso, il piccolo ha battuto con violenza la testa.A seguito del trauma cranico ha perso conoscenza ed è stato trovato svenuto dai...