L'INCIDENTE

FORNI DI SOPRA È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso poiché le sue condizioni rimangono molto gravi, la bambina di 11 anni di nazionalità polacca che martedì pomeriggio è caduta e ha battuto violentemente la testa mentre sciava sulla pista Varmost 3 a Forni di Sopra. I sanitari del nosocomio della Marca si sono riservati la prognosi. Secondo quanto si è appreso da fonti ospedaliere, rispetto al giorno del ricovero d'urgenza, le condizioni sono sostanzialmente stabili. Dalle prime ricostruzioni l'incidente è accaduto verso le 14 lungo una delle piste principali del polo Promotur della località dolomitica friulana, nei pressi della stazione di monte del Varmost. La bimba, che stava sciando assieme ai familiari e ad alcuni amici, per cause in corso di accertamento, all'improvviso è caduta, sbattendo violentemente il capo. E' stata immediatamente soccorsa dal personale in servizio sulle piste e dai maestri di sci, poi viste le sue condizioni gravissime sul posto sono sopraggiunti i sanitari del Suem 118 con l'elicottero di base a Pieve di Cadore che hanno stabilizzato la piccola, caricandola sul velivolo con la barella per poi trasferirla d'urgenza al Ca' Foncello dove è stata affidata ai medici del reparto di terapia intensiva. Ha subito un grave trauma cranico.

