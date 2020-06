CORDOVADO

Momenti di paura, ieri mattina, per Alfredo C., 71 anni, che ha sbattuto violentemente la testa al suolo dopo un volo da un'altezza di 3 metri. L'anziano ha approfittato della giornata di sole per raccogliere le ciliegie dall'albero che si trova nel suo giardino, in via Marzin. Utilizzando una scala, è riuscito ad afferrare un ramo che, però, si è spezzato. Perso l'appiglio, è caduto all'indietro sbattendo la testa. È stata una vicina, che ha sentito il tonfo e i lamenti, a chiamare il 112. Sul posto sono arrivate due ambulanze dall'ospedale di San Vito al Tagliamento, una delle quali si trovava nelle vicinanze dal momento che, poco prima, una persona era scivolata in via Battaglione Gemona. Il personale sanitario si è preso cura del 71enne che, nonostante una profonda ferita alla nuca, è rimasto sempre cosciente. Vista la dinamica e l'età dell'uomo, è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato in via Freschi. L'anziano, una volta stabilizzato e ricevute le prime cure, è stato accompagnato con l'ambulanza sino all'elicottero. È stato trasferito al Santa Maria della Misericordia di Udine, ma le sue condizioni non sarebbero gravi (avrebbe riportato anche la sospetta frattura di una clavicola). Sul posto, per rilievi ed accertamenti, i carabinieri della stazione di Cordovado. L'episodio, accaduto alle 10.45, ha suscitato la curiosità di numerosi cittadini.

Alberto Comisso

