L'INCIDENTE

OSOPPO È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine, un ragazzo di 11 anni di Osoppo che ieri pomeriggio è precipitato per una quindicina di metri mentre assieme ad un coetaneo percorreva il sentiero che dal Forte osovano conduce al sottostante Parco del Rivellino. È stato il compagno di giochi a dare l'allarme scendendo di corsa ad avvisare una donna che passava poco sotto e quest'ultima ha chiamato il 112. L'amico ha riferito di averlo perso di vista mentre scendevano e ha intuito l'accaduto. Il giovane, da quanto emerso, è caduto per una quindicina di metri ruzzolando e superando un salto roccioso per atterrare su un terrazzamento ricoperto di rovi e altra vegetazione procurandosi diversi traumi. Sul posto sono arrivati l'ambulanza, i carabinieri, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino della stazione di Udine-Gemona. I soccorritori hanno raggiunto il punto della caduta. Poi, assieme alle altre squadre presenti, hanno allestito una corda di sicurezza per attraversare una traccia di sentiero che conduce nei pressi del terrazzamento naturale. Il ragazzino, che è rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato e collocato sulla barella spinale all'arrivo dell'elisoccorso che ha sbarcato l'equipe medica con il verricello. Si è contemporaneamente provveduto a disboscare la piazzola per consentire un recupero agevole della barella sempre tramite verricello. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso.

RICHIEDENTI ASILO

Quindici migranti, per la maggior parte minorenni (dieci), sono stati rintracciati nella notte tra lunedì ieri a Moimacco. Si tratta di cittadini del Bangladesh che sono stati raggiunti dai carabinieri della compagnia di Cividale. I cinque adulti sono stati accompagnati alla Cavarzerani, mentre i più giovani sono stati accolti al Civiform. Altri due cittadini bengalesi sono stati rintracciati a Udine in via Cividale.

CONTROLLI DEL NAS

Ha interessato anche il Fvg l'operazione internazionale Ludus, finalizzata al contrasto globale del fenomeno della contraffazione e del commercio di giocattoli pericolosi. Il Comando carabinieri per la tutela della salute ha aderito all'operazione anche in regione: sono state sequestrate 730 confezioni di giocattoli, di cui 240 in provincia di Udine, 300 in quella di Trieste, 100 nel Pordenonese e 90 nell'Isontino. Tra i giocattoli oggetto di più numerosi interventi di sequestro si segnalano prodotti e gadget con meccanismi elettrici, spesso riscontrati privi dei requisiti di sicurezza, e giocattoli tradizionali, compresi vestiti e articoli di carnevale e Halloween.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA