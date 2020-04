Cacciamo il virus con la solidarietà. È lo slogan scelto dalla Federazione cacciatori Fvg, che ha avviato una raccolta di fondi che si è chiusa nei giorni scorsi.La prima delle iniziative di solidarietà di 8mila euro è stata resa a favore dell'Anpas di Bergamo .

L'importo è stato messo a disposizione direttamente dall'Associazione con risorse proprie e dai Distretti Venatori 10 Bassa Pianura Friulana e 3 Valli del Natisone.

Quanto raccolto, invece, con la manifestazione di generosità delle sezioni comunali della FedC Fvg, delle Riserve di caccia e dei tanti associati e simpatizzanti nel progetto «Cacciamo il virus con la solidarietà » (oltre 30mila euro è stato integralmente utilizzato per soddisfare le richieste del servizio sanitario regionale. Acquistato un macchinario salvavita denominato Lucas (per una spesa di 13.404,75 euro) richiestoci espressamente dal Dipartimento rianimazione 1; 10 termometri digitali ( 2.037,49 euro) consegnati all'Asufc; 4 tablet destinati al reparto terapia intensiva per consentire ai medici ed ai malati meno gravi di rimanere in contatto con i familiari. 15mila euro sono stati erogati all'Arcs ed il resto per l'acquisto di mascherine,

Subito dopo il messaggio sul sostegno all'Anpas di Bergamo, è giunto il saluto di un infermiere friulano, federcacciatore, Ivan Coden di Fontanafredda, che da volontario della Croce Rossa ha deciso di dare il personale contributo all'ospedale Papa GiovanniXXIII di Bergamo.

