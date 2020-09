IL CALENDARIO

UDINE In attesa dell'apertura completa della stagione venatoria prevista per la terza domenica di settembre, da oggi in Friuli Venezia Giulia si può cominciare a cacciare alcune specie, come previsto dal calendario Fvg del 1996, redatto in piena sintonia con quello nazionale e la legge 150 del 1992. In regione, pertanto, non c'è motivo perché attecchiscano le proteste degli ambientalisti che stanno dilagando in altri territori, compreso il Veneto, per un'apertura anticipata della caccia, rispetto a quanto previsto in ambito nazionale ed europeo. «In Friuli Venezia Giulia ci sono 7.900 cacciatori, un 40% dei quali è dedito alla caccia agli ungulati, già in attività da maggio, e un altro 60% è interessato all'apertura della stagione venatoria di settembre», inquadra il presidente della Federazione cacciatori Fvg, Paolo Viezzi. Da oggi c'è il via libera per cacciare alcune specie per esempio le quaglie -, ma bisognerà aspettare il 20 settembre per poter cacciare fagiani e lepri, «le specie che interessano la maggior parte dei cacciatori regionali», spiega il presidente. Già in piena attività, invece, i cacciatori di ungulati di selezione e quelli con segugio. Per questa tipologia di caccia lo stop scatterà a fine gennaio, con un anticipo al 15 del mese per la caccia al cervo. «Le date di inizio e fine stagione sono scaglionate evidenzia Viezzi - perché il calendario ha tenuto conto dell'ecologia della specie, del loro naturale ciclo vitale». L'avvio settembrino per le doppiette è all'insegna di una maggiore tranquillità, dopo le tensioni nel corso dell'estate tra l'associazione regionale e i vertici nazionali di Federcaccia, fino alle reciproche diffide. Dopo un incontro chiarificatore a Roma, le diffide sono state ritirate ed è in corso «uno sforzo di normalizzazione dei rapporti», afferma Viezzi. «Roma ha dato la disponibilità ad approfondire la qualità dei nostri progetti e a trovare risorse per finanziarli», aggiunge il presidente, che anticipa ulteriori incontri entro settembre per proseguire il confronto.

