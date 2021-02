LABORATORI

UDINE Caccia alle varianti del virus con il sequenziamento del genoma applicato ad un numero consistente di casi. Anche in Friuli, sull'onda del coordinamento nazionale che ha messo in campo una cinquantina di super-laboratori, che si occuperanno di isolare le varianti con procedure ad hoc, si comincia a fare rete.

L'APPELLO

Che poi è quello che aveva chiesto a gran voce Michele Morgante, direttore dell'Istituto di genomica applicata e professore ordinario all'ateneo di Udine che a marzo aveva offerto l'aiuto del suo istituto per un sequenziamento su larga scala e ad aprile aveva lanciato un appello ai ministri competenti, perché si avviasse «un'iniziativa coordinata a livello nazionale che produca i dati sui genomi dei ceppi virali». La strategia degli orticelli con singoli gruppi di ricerca «non disponibili a partecipare ad iniziative coordinate», secondo lui sinora non avrebbe favorito le indagini sul virus, che richiedono, a suo parere, non «operazioni spot», su pochi campioni, ma un lavoro sistemico.

LA RETE

Ma ora la musica sembra diversa, a sentire il docente, se è vero che lo stesso Morgante, con l'Istituto da lui diretto, è stato coinvolto nella nuova sfida: «Sono stati messi in rete i principali laboratori regionali - spiega il professore -, anche noi siamo stati coinvolti come Istituto di genomica applicata. Si parte con la ricerca delle varianti del virus Sars-Cov-2 presenti in regione. Per adesso si va a cercare specificamente la cosiddetta variante inglese, che ha una serie di caratteristiche ben definite. I tamponi positivi dovranno essere analizzati e screenati per vedere quelli che hanno un'amplificazione negativa del gene S (l'indizio che mette sulle tracce della variante inglese ndr) e su quelli si farà il sequenziamento del genoma».

IL DEBUTTO

Pronti via. «Si parte subito. I dati dobbiamo produrli entro una settimana». L'obiettivo dichiarato in Asugi, che ha detto di aver ottenuto la collaborazione di Pordenone, Udine e di laboratori privati, è quello di raccogliere un centinaio di campioni, che saranno per l'appunto sottoposti a screening per dimostrare la presenza o meno del gene S e, in caso di una sua assenza, si passerà quindi all'analisi delle sequenze virali. A Trieste, in collaborazione con Area di ricerca, finora sono stati sequenziati 35 ceppi fra dicembre e gennaio. Anche a Udine i laboratori si erano detti pronti a partire in modo più massiccio con i sequenziamenti, su campioni scelti in modo mirato.

