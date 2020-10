FORMAZIONE

UDINE Boom di iscrizioni anche per la seconda edizione dell'Executive master in business administration.

Il Master, nato per formare la futura classe dirigente del Paese, che nella prima edizione ha avuto in cattedra docenti celebri come Thomas Foster (il guru mondiale della qualità) e Carlo Cottarelli, registra a pochi giorni dalla chiusura delle domande di ammissione una vera ondata di richieste, tanto che Università e Confindustria Udine saranno tenuti a effettuare importanti selezioni per scegliere i meritevoli da ammettere al percorso.

L'iniziativa, concepita lo scorso anno da Università di Udine e Confindustria Udine, aveva già da subito riscosso grande successo: per 24 posti disponibili, nel 2019 si erano candidate 91 persone.

La nuova edizione, nonostante la difficile situazione legata all'epidemia in corso, riscuote nuovamente grande successo: ad oggi, sono oltre 50 le richieste di adesione pervenute.

Candidati all'ammissione sono imprenditori, manager e dirigenti friulani e non - delle imprese del territorio, ma anche del vicino Veneto. Nel corso dei colloqui conoscitivi, i candidati hanno espresso l'apprezzamento per questa iniziativa così innovativa di formazione e networking.

Rispetto ad altre iniziative simili esistenti, infatti, questo Master presenta diversi elementi di originalità. Tra questi, spicca la personalizzazione dei corsi: una parte consistente del piano di studi viene plasmato di anno in anno in base agli interessi dei corsisti. Gli orari delle lezioni sono stati tarati sulle richieste dei frequentanti, richiedendo un impegno di un fine settimana al mese. Il master offre 60 crediti che possono essere utili in futuro anche per seconde lauree. I docenti sono stati selezionati nelle migliori università italiane e estere. Tutto questo, grazie a contributi pubblici e privati, è offerto a un prezzo equo.

