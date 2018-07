Bus, in città abbonamenti scontati Bonus per chi ha più figli studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NOVITÀUDINE L'abbonamento mensile per bus in città dai 26,40 ai 27,75 euro per una tratta, con uno sconto del 20% sul corrispondente abbonamento ordinario; l'abbonamento mensile sull'intera rete, invece, dai 33.55 ai 34,50 euro, anche in questo caso con lo sconto del 20 per cento. L'abbonamento annuale, invece, economicamente pesa 10 volte l'abbonamento mensile, per una cifra che comunque che rappresenta il 60% del costo di un abbonamento ordinario su dodici mesi. In sostanza una riduzione del 40%. Se una famiglia ha poi più di un figlio...